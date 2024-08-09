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Скончался известный таганрогский экскурсовод, краевед, писатель Игорь Пащенко

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В течение многих лет он знакомил жителей и гостей города с Таганрогом, который считал «самым удивительным городом в мире».

Новости Таганрога

Сегодня ушел из жизни Игорь Георгиевич Пащенко — известный экскурсовод, писатель, автор книг о городе Таганроге, который, по его признанию, был самым удивительным в мире. Он пользовался заслуженным авторитетом среди коллег и любим публикой.

Игорь Пащенко родился в 1963 году в городе Актюбинске. Окончил Таганрогский радиотехнический институт. В 80-х годах прошлого столетия с Владиславом Ветровым играл в Народном театре драмы при Доме учителя. Гид, победитель многих профессиональных конкурсов. Автор книг по компьютерной грамотности и популярного сборника «Были-небыли Таганрога».
Близкие Игоря Пащенко на его страничке в ВК сообщили, что причиной скоропостижной смерти стал инсульт.

Коллеги и друзья Игоря Георгиевича выражают соболезнования его семье и делятся теплыми воспоминаниями о нем.

Фото со страницы ВК Игоря Пащенко

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Таганрогская правда
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