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СК возбудил уголовное дело после издевательств над школьницей в Таганроге

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения школьницы сверстниками в Таганроге. Об этом сообщает телеграм-канал СК РФ.

Новости Таганрога

Напомним, ранее в соцмедиа сообщалось о том, что подростки избили свою сверстницу, снимая процесс на видео. По данному факту в следственных органах СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ — хулиганство.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Ростовской области Ковалеву С.Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что еще один инцидент с травлей подростка произошел в Таганроге 20 августа.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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