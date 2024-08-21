Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения школьницы сверстниками в Таганроге. Об этом сообщает телеграм-канал СК РФ.

Напомним, ранее в соцмедиа сообщалось о том, что подростки избили свою сверстницу, снимая процесс на видео. По данному факту в следственных органах СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ — хулиганство.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Ростовской области Ковалеву С.Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что еще один инцидент с травлей подростка произошел в Таганроге 20 августа.

Фото rostov.sledcom.ru