В Таганроге сотрудники полиции инициировали проверку после того, как в соцсетях появилось жуткое видео, на котором подростки унижали сверстницу, снимая происходящее на камеру.

«Сотрудниками полиции инициирована проверка по факту опубликованной в сети видеозаписи, содержащей признаки совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней девушки», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Согласно информации из соцсетей, инцидент произошел 19 августа в районе Каменной лестницы. Как сообщает Telegram-канал Don Mash со ссылкой на очевидцев, одна из девочек устроила разборки с бывшей подругой своего парня. Оппонентку окружили и поставили на колени, потом ударили по голове и даже пытались раздеть. Происходящее снималось на видео.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление участников событий и обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — отметили в региональном ГУ МВД.

Ранее мы рассказали, что полиция установила личности школьниц, куривших в таганрогском трамвае.

Иллюстрация скрин видео телеграм-канал «ЧП Таганрог»