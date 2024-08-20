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Полиция проводит проверку: в Таганроге подростки издевались над сверстницей

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В Таганроге сотрудники полиции инициировали проверку после того, как в соцсетях появилось жуткое видео, на котором подростки унижали сверстницу, снимая происходящее на камеру.

Новости Таганрога

«Сотрудниками полиции инициирована проверка по факту опубликованной в сети видеозаписи, содержащей признаки совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней девушки», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Согласно информации из соцсетей, инцидент произошел 19 августа в районе Каменной лестницы. Как сообщает Telegram-канал Don Mash со ссылкой на очевидцев, одна из девочек устроила разборки с бывшей подругой своего парня. Оппонентку окружили и поставили на колени, потом ударили по голове и даже пытались раздеть. Происходящее снималось на видео.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление участников событий и обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — отметили в региональном ГУ МВД.

Ранее мы рассказали, что полиция установила личности школьниц, куривших в таганрогском трамвае.

Иллюстрация скрин видео телеграм-канал «ЧП Таганрог»

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Таганрогская правда
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