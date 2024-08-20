Еще один инцидент с травлей подростка произошел в Таганроге 20 августа

Аналогичный инцидент, случившийся 19 августа на Каменной лестнице, был рассмотрен сегодня на внеочередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

Заседание проходило под председательством заместителя главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирины Голубевой.

«В полиции имеется зарегистрированное заявление по факту произошедшего на Каменной лестнице — группа несовершеннолетних издевалась над своей сверстницей. Участники инцидента идентифицированы, никто из них не состоит на учете. Несовершеннолетние были опрошены в присутствии родителей, с ними проведены профилактические беседы», — сообщает администрация города.

Отмечается, что родителям детей, участвовавших в травле, выданы повестки для явки в следственные органы для дачи показаний.

Вечером 20 августа глава администрации Таганрога Андрей Фатеев в своем телеграм-канале рассказал, что инцидент повторился. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются личности подростков.

«Обращаюсь к родителям с убедительной просьбой — обратите внимание, с кем проводит время ваш ребенок, как общается. Просто поговорите с детьми и выясните, какие есть у них проблемы. Воспитанием, прежде всего, должны заниматься родители. Иногда детям просто не хватает вашего внимания!», — обратился Андрей Фатеев к жителям города.

Иллюстрация: скрин видео из соцсетей