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СК России расследует обстоятельства атаки беспилотников на Ростовскую область

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Следственный комитет России расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирного населения Ростовской и Белгородской областей, сообщает телеграм-канал ведомства.

Новости Ростовской области

Сообщается, что в результате атаки ВСУ на Ростовскую область получил ранение сотрудник МЧС в Таганроге. Также был нанесен удар БПЛА по населенному пункту в Белгородской области, где погибли два мирных жителя и еще один был тяжело ранен.

Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, — пишет источник.

Напомним, что ночью 9 марта над Ростовской областью отражено 2 атаки беспилотников. Массовая – на Таганрог, вторая – на подлете к Морозовску, где уничтожено несколько дронов. Погибших нет. Повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано.

Фото rostov.sledcom.ru   

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Таганрогская правда
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