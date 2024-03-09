41 беспилотник уничтожен в небе над Ростовской областью ночью 9 марта

Такую цифру на своих официальных ресурсах приводит Минобороны РФ. Всего же в эту ночь ВСУ была совершена атака 47 БПЛА по территории 4 российских регионов.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БПЛА), Курской (2 БПЛА), Волгоградской (3 БПЛА) и Ростовской (41 БПЛА) областей, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Над Ростовской областью ночью 9 марта отражено 2 атаки. Массовая – на Таганрог, вторая – на подлете к Морозовску – уничтожено несколько дронов. Погибших нет. Повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано.

Изображение от kjpargeter на Freepik