Сильная магнитная буря накроет Ростовскую область в последний день 2024 года

Сильная магнитная буря продержится более суток — начнется утром 31 декабря, закончится к полудню 1 января.

Пиковых значений магнитное волнение достигнет к 14 часам 31 декабря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Приход первого плазменного облака ожидается в 07.30 по московскому времени. Второе облако, слившееся с первым, доберется к Земле около 14 часов, когда должны быть достигнуты пиковые значения. В максимуме ожидается магнитная буря уровня G3», — говорится в сообщении.

Что касается возможности увидеть полярное сияние во время магнитной бури, то это зависит от времени прихода основных масс солнечной плазмы. Если это произойдет к вечеру 31 декабря, то жители европейской части России, в том числе Ростовской области, смогут снова наблюдать редкое природное явление.

По мнению эксперта Елены Резник, метеочувствительные или метеозависимые люди могут чувствовать недомогание во время магнитных бурь.

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