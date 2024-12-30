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Сильная магнитная буря накроет Ростовскую область в последний день 2024 года

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Сильная магнитная буря продержится более суток — начнется утром 31 декабря, закончится к полудню 1 января.

#Погода

Пиковых значений магнитное волнение достигнет к 14 часам 31 декабря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Приход первого плазменного облака ожидается в 07.30 по московскому времени. Второе облако, слившееся с первым, доберется к Земле около 14 часов, когда должны быть достигнуты пиковые значения. В максимуме ожидается магнитная буря уровня  G3», — говорится в сообщении.

Что касается возможности увидеть полярное сияние во время магнитной бури, то это зависит от времени прихода основных масс солнечной плазмы. Если это произойдет к вечеру 31 декабря, то жители европейской части России, в том числе Ростовской области, смогут снова наблюдать редкое природное явление.

По мнению эксперта Елены Резник, метеочувствительные или метеозависимые люди могут чувствовать недомогание во время магнитных бурь.

Изображение от freepik 

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здоровье магнитная буря погода на Дону Ростовская область
Таганрогская правда
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