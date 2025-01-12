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Штрафы, ОСАГО, регистрация: что изменилось для автомобилистов в 2025 году

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В нынешнем году вступили в силу различные изменения и правила, которые коснутся владельцев автотранспорта. В частности, увеличены суммы штрафов за некоторые нарушения, с весны упростится процедура регистрации транспортных средств, единый полис ОСАГО начал действовать на территории России и Беларуси.

#В стране

Итак, с 1 января вступили в силу изменения в КоАП РФ, предусматривающие увеличение штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения. Например, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч увеличен с 500 до 750 рублей, а за управление транспортным средством в состоянии опьянения — с 30 000 до 45 000 рублей. Вместе с этим, льготный период оплаты штрафов теперь составляет 30 дней вместо 20, но скидка снижена с 50% до 25%.

Кроме того, с начала нынешнего года вступили в силу новые правила, ужесточающие наказание за отказ остановиться по требованию сотрудников Госавтоинспекции. Теперь водителю за это грозит штраф в размере от 7 000 до 10 000 рублей. Если нарушение повторится, возможно лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

Также с 1 марта  года в России упростится процедура регистрации транспортных средств. Теперь владельцам не нужно предъявлять полис ОСАГО при постановке автомобиля на учет, а на оформление страховки дается 10 дней с момента регистрации. А при продаже автомобиля через портал «Госуслуги» или с участием нотариуса, транспортное средство можно снять с учета сразу, без ожидания 10 дней.

Еще одно новшество заключается в том, что с 1 января 2025 года в России и Беларуси начал действовать единый полис ОСАГО. Теперь владельцам автомобилей, пересекающим границу между двумя государствами, не требуется оформлять дополнительный страховой полис. Это упрощает поездки и делает передвижение между странами удобнее.

Фото mindortrans.donland.ru

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Таганрогская правда
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