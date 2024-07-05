Штормовое предупреждение: на Ростовскую область идет гроза

Об ухудшении погодных условий 5 и 6 июля предупреждает ГУ МЧС России по Ростовской области. На Дону снова объявлено штормовое предупреждение.

По данным Ростгидромета, 5 и 6 июля местами по региону прогнозируется комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

Все это может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередач, отключением трансформаторных подстанций в результате перехлеста проводов, повреждением слабо укрепленных конструкций.

Также могут быть нарушены работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, подтоплены низменные участки, не имеющие естественного стока воды.

Будьте внимательны, в случае ЧП звоните по тел. 112, 101.

Напомним, штормовое предупреждение об аномальной жаре объявлено в регионе на 5 и 6 июля.

Фото из архива «ТП».