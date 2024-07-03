Ростовской области обещают экстремальную жару до +42°

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары, которая уже 4 июля придёт в донской регион. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным Росгидромета, днём 4, 5 и 6 июля на территории области ожидается сильная жара +40…+42°.

В эти дни рекомендуется избегать воздействия повышенной температуры. Следует носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка), стараться чаще находиться в тени, пить больше воды. В экстренных случаях звонить по номеру 112.

Фото Сергея Плишенко