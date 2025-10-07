Главная » Новости Ростовской области

Шесть жителей Дона пойдут под суд за похищение человека и вымогательство

В донской столице завершено расследование уголовного дела против шести местных жителей. Им предъявлены обвинения в похищении человека, вымогательстве и неправомерном завладении автомобилем.

По данным следствия, в сентябре 2024 года обвиняемые потребовали от двух жителей региона 1,2 млн рублей. Для реализации своего преступного замысла они похитили одного из потерпевших и завладели его машиной. Угрожая и избивая, злоумышленники вынудили мужчину передать им 300 тыс. рублей, после чего скрылись с места преступления.

О похищении в полицию сообщил очевидец, после чего были проведены оперативно-розыскные мероприятия.

«Сотрудники полиции установили и задержали фигурантов. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба регионального Следкома.

На данный момент собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее мы рассказывали, что на Дону будут судить многодетную мать за жестокое обращение с 11 детьми.

Фото и видео: Следком по РО

криминал следком суд уголовное дело
