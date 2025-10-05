Главная » Новости Ростовской области

На Дону будут судить многодетную мать за жестокое обращение с 11 детьми

В Шахтах 11 детей из неблагополучной приемной семьи, в том числе сироты и инвалиды, изъяты и переданы в госучреждение.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Шахты Ростовской области, обвиняемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних — статья 156 УК РФ.

В ходе следствия выяснилось, что женщина, официально являющаяся приемным родителем для 11 детей, включая сирот и детей с ограниченными возможностями, жестоко с ними обращалась. Информация о неблагополучной семье поступила из Министерства образования Ростовской области.

Благодаря совместной работе с органами опеки полиции и следователям удалось собрать достаточно доказательств. Все 11 детей, пострадавших от жестокого обращения, были допрошены с привлечением педагогов-психологов и законных представителей.

«Из семьи все дети были изъяты и помещены в специализированное учреждение, где им оказали психологическую помощь», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Уголовное дело в отношении многодетной матери с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего разбирательства. Судебный процесс будет проходить в мировом суде Шахтинского района.

