Шесть лет колонии получил житель Дона за покушение на убийство пасынка

43-летний житель поселка Горняцкий Белокалитвинского района Ростовской области с топором напал на 31-летнего пасынка и жестоко избил его.

Судом дончанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что в декабре 2023 года фигурант дела в состоянии алкогольного опьянения поссорился с пасынком, во время конфликта нанес ему удары топором в область головы.

Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство, обвиняемый не смог — оппонент оказал активное сопротивление и покинул домовладение. С телесными повреждениями потерпевший был доставлен больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-служба СКР по региону.

В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее злоумышленник был судим за убийство.

Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы на год.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мы сообщали, что задержан житель Таганрога, подозреваемый в краже 10 млн рублей через Интернет.

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