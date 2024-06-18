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Шесть лет колонии получил житель Дона за покушение на убийство пасынка

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43-летний житель поселка Горняцкий Белокалитвинского района Ростовской области с топором напал на 31-летнего пасынка и жестоко избил его.

Новости Ростовской области

Судом дончанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что в декабре 2023 года фигурант дела в состоянии алкогольного опьянения поссорился с пасынком, во время конфликта нанес ему удары топором в область головы.

Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство, обвиняемый не смог — оппонент оказал активное сопротивление и покинул домовладение. С телесными повреждениями потерпевший был доставлен больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-служба СКР по региону.

В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее злоумышленник был судим за убийство.

Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы на год.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мы сообщали, что задержан житель Таганрога, подозреваемый в краже 10 млн рублей через Интернет.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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