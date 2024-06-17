Задержан житель Таганрога, подозреваемый в краже 10 млн рублей через Интернет

29-летний мошенник менял пароли к личным кабинетам россиян в приложениях онлайн-банков и на Госуслугах, получал доступ к персональным данным и оформлял кредиты.

Аферист задержан сотрудниками управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) ГУ МВД по Ростовской области.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый приобретал в закрытых группах одного из мессенджеров sim-карты и абонентские номера с логинами для входа в личный кабинет приложений онлайн-банков граждан.

Мошенник действовал по двум схемам.

В первом случае мужчина использовал sim-карты, номера которых были привязаны к порталу Госуслуг. Он менял пароль от личного кабинета гражданина и получал полный доступ к его персональным данным. А затем оформлял в микрофинансовых организациях кредиты и переводил полученные средства на счета подставных лиц.

Таким образом злоумышленник использовал более 300 абонентских номеров, каждый из которых принадлежал конкретному гражданину.

Во втором случае житель Таганрога действовал также, только все операции проводил в личных кабинетах пользователей онлайн-приложений различных банков.

Во время обыска в доме подозреваемого изъято 287 siм-карт, 6 мобильных телефонов, ноутбук, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел, — сообщает пресс-служба донского главка.

Установлено, что от мошеннических действий задержанного пострадали 22 жителя из разных регионов России. В общей сложности граждане лишились свыше 10 млн рублей.

В настоящее время сотрудники УБК ГУ МВД России по Ростовской области проводят необходимые мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ о мошенничестве, неправомерному доступу к компьютерной информации. Подозреваемый задержан. Предварительное расследование продолжается.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области