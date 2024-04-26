Сертификат на миллион рублей получил победитель конкурса «Учитель года Дона-2024»

Итоги областного конкурса профессионального мастерства педагогов подвели сегодня, 26 апреля, в поселке Каменоломни Октябрьского района Ростовской области. Мероприятие прошло с участием главы региона Василия Голубева.

Абсолютным победителем конкурса и обладателем сертификата на миллион рублей стал учитель математики школы №4 Батайска Владимир Абрамов. Именно он будет представлять донской регион на федеральном этапе конкурса «Учитель года России», сообщается на портале Правительства Ростовской области.

Ежегодно конкурсная площадка собирает более 100 участников, объединяя лучших педагогов, формируя профессиональное экспертное сообщество.

Хочу сказать спасибо за работу всему составу учителей Дона. Найдите еще одну профессию, продуктом которой было бы будущее. Это только учителя, все те, кто отдает душу, сердце, свои знания детям, начиная с самого маленького возраста и отпуская их во взрослую жизнь. Благодарю вас за вклад в будущее региона и всей России, за верность призванию, — отметил Василий Голубев.

Губернатор подчеркнул, что донское правительство продолжит работать над тем, чтобы педагоги в полной мере могли проявить свои способности, а дети получали знания в комфортных условиях.

Всего в прошлом году в Ростовской области отремонтировано 92 объекта образования, оснащено — 35, введено в строй 10 школ – вдвое больше, чем годом ранее. Ещё восемь школ должны быть построены в этом году.

Напомним, в областном финале конкурса принимали участие четыре педагога из Таганрога.

Фото пресс-службы губернатора