Четыре педагога из Таганрога принимают участие в областном конкурсе «Учитель года Дона -2024», который стартовал 22 апреля в поселке Каменоломни Октябрьского района.

Мероприятие проходит в рамках традиционного Всероссийского конкурса «Учитель года России». Его цель — повышение престижа учителя в обществе и распространение в системе общего образования передового педагогического опыта.

В этом году наш город на региональном конкурсе представляют учитель английского языка школы № 8 имени А.Г. Ломакина Татьяна Похвальная, воспитатель детского сада № 10 Елена Чернышева, учитель-логопед школы № 26 Виктория Долганова и учитель начальных классов школы № 35 Ольга Шмакова, выступающая в номинации «Педагогический дебют».

Участницам предстоит продемонстрировать педагогическое мастерство и профессионализм в различных конкурсных испытаниях: «Уроке», «Блиц-интервью», «Мастер-классе», «Педагогическом мероприятии с детьми», «Публичном выступлении» и «Педагогических дебатах».

26 апреля будут подведены итоги и названы имена победителей в каждой номинации, а в основной – «Учитель года» – имена трех лауреатов и абсолютного победителя, который в сентябре представит Ростовскую область на федеральном этапе «Учителя года России».

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