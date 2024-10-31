Семь УК из Таганрога попали в антирейтинг неплательщиков за электроэнергию

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» обновило антирейтинг управляющих компаний Ростовской области — должников за электроэнергию. В списке — семь УК из Таганрога.

Так, в антирейтинг вошли: ООО УК «Квартал-Сервис» с долгом в 4 186 002 руб., ООО «Уютный мир» — 3 050 681 руб., ООО УО «ЮгСтройСервис» — 785 395 руб., ООО УК «Континент» — 2 614 229 руб., ООО УК «Гарант» — 533 298 руб., ООО УК «Вишневый сад» — 160 318 руб., ООО УК «СервисСтрой» — 2 276 812 руб.

Отметим, что все эти управляющие организации были и в антирейтинге поставщика электроэнергии, опубликованном в начале июля 2024 года.

В нынешний антирейтинг попали шесть новых организаций-неплательщиков из Ростова-на-Дону и Батайска.

При этом, за последние три месяца количество должников сократилось на 26 компаний. Две организации — ООО «Машсервис» из Батайска и ООО «ВУК» из Волгодонска — выбыли из списка, так как их лишили лицензий за неисполнение обязательств перед жильцами.

«Сейчас в антирейтиг входят 54 жилищные компании, работающие в Ростове-на-Дону, Батайске, Белой Калитве, Волгодонске, Сальске, Таганроге и Шахтах. Они недоплатили гарантирующему поставщику более 79 млн рублей», — сообщает «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Энергетики напоминают, что собственники жилых помещений в многоквартирных домах при неудовлетворительном обслуживании имеют право сменить управляющую компанию.

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