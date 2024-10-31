Главная » Новости Таганрога

Семь УК из Таганрога попали в антирейтинг неплательщиков за электроэнергию

На чтение 2 мин Просмотров 128 Опубликовано

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» обновило антирейтинг управляющих компаний Ростовской области — должников за электроэнергию. В списке — семь УК из Таганрога.

Новости Таганрога

Так, в антирейтинг вошли: ООО УК «Квартал-Сервис» с долгом в 4 186 002 руб., ООО «Уютный мир» — 3 050 681 руб., ООО УО «ЮгСтройСервис» — 785 395 руб., ООО УК «Континент» — 2 614 229 руб., ООО УК «Гарант» — 533 298 руб., ООО УК «Вишневый сад» — 160 318 руб., ООО УК «СервисСтрой» — 2 276 812 руб.

Отметим, что все эти управляющие организации были и в антирейтинге поставщика электроэнергии, опубликованном в начале июля 2024 года.

В нынешний антирейтинг попали шесть новых организаций-неплательщиков из Ростова-на-Дону и Батайска.

При этом, за последние три месяца количество должников сократилось на 26 компаний. Две организации — ООО «Машсервис» из Батайска и ООО «ВУК» из Волгодонска — выбыли из списка, так как их лишили лицензий за неисполнение обязательств перед жильцами.

«Сейчас в антирейтиг входят 54 жилищные компании, работающие в Ростове-на-Дону, Батайске, Белой Калитве, Волгодонске, Сальске, Таганроге и Шахтах. Они недоплатили гарантирующему поставщику более 79 млн рублей», — сообщает «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Энергетики напоминают, что собственники жилых помещений в многоквартирных домах при неудовлетворительном обслуживании имеют право сменить управляющую компанию.

Изображение от wirestock на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

долги долги за свет УК электроснабжение
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru