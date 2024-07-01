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Девять УК из Таганрога попали в антирейтинг по долгам за электричество

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Управляющая компания из Таганрога ООО УК «Квартал-Сервис» заняла одну из лидирующих позиций в антирейтинге управляющих компаний с дебиторской задолженностью, которую опубликовало «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

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В список вошли 80 организаций, общая сумма долга за электроэнергию превысила 98 млн рублей. Высокую позицию в антирейтинге занимает таганрогская ООО УК «Квартал-Сервис», чей долг достиг почти 4 млн рублей.

«В отношении данной управляющей компании гарантирующий поставщик также направил заявление в прокуратуру для проверки соблюдения лицензионных требований. Помимо обслуживания домов в Таганроге, компания оказывает услуги в Семикаракорском районе», — сообщает официальный портал «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Кроме этой компании в антирейтинг вошли и другие УК Таганрога. В их числе ООО «Уютный мир» (долг 2 658 140,59 руб), ООО «УО «ЮгСтройСервис»  (553 316,27 руб.), ООО «УК «Континент» (2 155 419,27 руб.), ООО «СФЕРА» (220 790,01 руб.), ООО ГУП «РосЭнергоПром» (741 158,28 руб.), ООО «УК Вишневый сад» (93 702,71 руб.), ООО «УК «СервисСтрой» (1 421 423,11 руб.) и ОО «УК «Гарант» (207 287,50 руб.).

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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