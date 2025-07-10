Самый большой на Дону индустриальный парк площадью 350 га презентовали на «Иннопром-2025»

Инженерная инфраструктура и площадь территории «РостПромПарка» позволяют разместить здесь до 1 млн кв. метров производственных, складских, сервисных зданий и сооружений.

Индустриальный парк создаётся в Аксайском районе, в 4 км от границы Ростова, вдоль М-4 «Дон». Благодаря хорошо развитой дорожной инфраструктуре, в парк можно попасть как с юга, так и с севера. Это ещё одно преимущество территории. Кроме того, здесь есть мощные инженерные коммуникации.

Соглашение по проекту глава Ростовской области Юрий Слюсарь и руководство компании подписали в июне на ПМЭФ-2025. На «Иннопром-2025» новый индустриальный парк представлен как часть развивающейся промышленной инфраструктуры региона, информирует портал донского правительства.

По информации Агентства инвестиционного развития Ростовской области, которое сопровождает проект, на выставке в Екатеринбурге уже состоялись переговоры с несколькими потенциальными инвесторами-резидентами парка. Первый этап – проект с инвестициями в 35 млрд рублей – планируется реализовать к 2028 году.

Новый индустриальный парк – самый большой в Ростовской области и один из крупнейших на юге России. Это отличное место для размещения новых заводов и складов, которые будут работать, в том числе и с присоединёнными регионами нашей страны.

Ростовская область участвует в «Иннопороме-2025» в качестве региона-партнёра, презентуя проекты и проектные инициативы более чем на 610 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что на «Иннопром-2025» заключено соглашение о поставке ДОСААФ трёх самолётов СП-30, произведённых таганрогским «Первым опытно-конструкторским бюро».

Фото: donland.ru