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Сверхлёгкие самолёты производства «Первого ОКБ» из Таганрога пополнят авиафлот ДОСААФ

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8 июля на Международном промышленном форуме «Иннопром-2025», проходящем в Екатеринбурге, заключено соглашение о поставке ДОСААФ трёх самолётов СП-30, произведённых таганрогским «Первым опытно-конструкторским бюро».

#Промышленность

Документ о сотрудничестве в присутствии заместителя губернатора Ростолвской области Игоря Сорокина подписали председатель ДОСААФ России Денис Добряков и генеральный директор «Первого ОКБ» Алексей Фитингоф.

С 2025 года ДОСААФ возобновляет работу по подготовке лётного состава для ВС РФ и гражданской авиации. Как рассказал Денис Добряков, обучаться будут ребята от 16 лет и старше. СП-30 — одна из немногих моделей самолётов, позволяющих успешно выполнять учебные задачи.

«Мы долго шли к этому моменту и признательны, что ДОСААФ высоко оценил лётно-технические характеристики самолёта. Совместно будем способствовать развитию отечественной малой авиации», — подчеркнул Алексей Фитингоф.

Самолёт таганрогского производства СП-30 стал центром притяжения участников «Иннопром-2025» на экспозиции Ростовской области. На форуме в Екатеринбурге представлена модель с максимальным уровнем локализации, сообщает портал донского правительства.

Отметим, что СП-30 — первый созданный в постсоветское время учебный самолёт. Модель пришла на замену знаменитому советскому спортивно-тренировочному Як-52. За последний год «Первое ОКБ» выпустило 13 таких самолётов, за последние два года — больше 20. СП-30  экспортируется в Казахстан и Узбекистан.

«Сверхлегкий самолет СП-30 более чем на 80% состоит из российских комплектующих — от фюзеляжа до авионики, отличается высокой устойчивостью на низких скоростях, простотой управления», — прокомментировал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.

Три самолёта из Таганрога ДОСААФ получит уже в июле-августе. СП-30 поставят на аэродромы и в аэроклубы Московской и Тверской областей. Самолёты будут задействованы, в том числе, в программах подготовки суворовцев к поступлению в лётные училища.

Всего же на «Иннопром-2025»  Ростовская область заключила соглашений более чем на 92,2 млрд рублей.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда

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