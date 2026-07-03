Самовар с историями: Чеховский театр пригласил зрителей на чаепитие в музей

Вечером 26 июня гости музея «Дом П.Е. Чехова» и проекта «Самовар с историями» пили чай и запросто общались с яркими представителями Таганрогского драматического театра имени А.П. Чехова.

Чай с вареньем

С Анастасией Устиновой — заместителем художественного руководителя театра, помощником режиссера Олегом Борисовым и актрисой Юлией Пану разговор получился откровенным и задушевным почти по-семейному. И это не случайно — в нашем городе любят и ценят театр, принимают каждое его начинание близко к сердцу.

Началось все с увлекательной экскурсии в музее. Белые стены с затененными ставнями окнами, настоящая печь того времени, которую, наверное, топил в юности и Антон Чехов. Динамичное и увлекательное повествование велось с помощью дорогостоящей мультимедийной системы и проекторов прямо на стенах исторического дома.

Мемориальных вещей семьи Чехова в экспозиции нет, однако подлинные предметы из запасников Таганрогского музея-заповедника «играют» в повествовании «главную скрипку». Рассказ о судьбе семьи Чехова и города в целом подавался через историю этого дома. Голоса мужчин и женщин читали старые письма, документы, беседовали. Завораживающе вел по дому гостей неспешный ритм экскурсии.

Чуть позже, пробуя курабье с орешками и шоколадом, сушеные меренги и авторское варение таганрогских мастериц «Сделано в Скараманговке» по мотивам старинных рецептов из литературы, гости наливали себе травяной чай. А кипяток добавляли из тульского самовара ХIX века, воссоздавая атмосферу семейного чаепития из прошлого. Анжелика Перепелица, которая напекла этим утром печенье для гостей, рассказала о рецепте варения из айвы и сока красной смородины от Евгении Яковлевны Чеховой, мамы великого писателя.

Зачем сидят на сценарии?

О спектакле по мотивам Анны Карениной, о том как «стыкуется» трансформационный театр Анны Фекета с классическим традиционным направлением, о воплощении режиссерской мысли и свободе самовыражения актера спрашивали людей театра. А также о том, «сколько стоит» поставить спектакль, о художниках по костюмам и пошивочном цехе театра, о том, как объем репертуарного материала связан с типажом, и как режиссер выбирает актеров.

А еще гости вечера жаловались на то, как сложно стало приобрести билеты на постановки. Сочувствуя, и рассказывая о том, что до времени капитального ремонта в театре старались ввести дополнительные показы, Анастасия Устинова все-таки считает подобную популярность чеховцев предметом гордости.

Напомним, реконструкция здания театра им. А.П. Чехова в Таганроге началась в мае 2025 года и должна завершиться в августе 2027 года, когда театру исполнится 200 лет.

«Мало какой муниципальный театр может похвалиться скоростью продаж, как в нашем театре — до времени ремонта, конечно, — поделилась заместитель художественного руководителя театра. — Полагаю, это свидетельство того, что у нас ставят спектакли, которые хотят видеть».

Немало любопытства вызвала тема суеверия актеров. Юлия Пану рассказала о необходимости посидеть на тексте сценария, особенно если он вдруг случайно выпал из рук перед спектаклем. Сначала присесть на эти бумаги, и только потом поднять с пола! Она также вспомнила: актеры перед спектаклем не разрешают обрезать нитки на своем костюме, если вдруг такая свисает, например, на обшлаге рукава или с полы платья. Нельзя фотографироваться перед спектаклем. Иначе «что-то пойдет не так», «отнимут роль».

У многих есть система подготовки к спектаклю, привязанный к репликам ритуал, что и когда надевать, когда гримироваться. В театре нельзя лузгать семечки. И свистеть, скорее всего, с тех пор, когда команды менять декорации подавали свистом. Перед премьерой некоторые актеры трогают сцену за занавесом. Зато, найденный на сцене гвоздь — это к роли и всяким удачам!

«Спектакль живет вместе со зрителем»

«Если режиссер — добрый и опоздал, все будет хорошо, а если злой и опоздал, все будет плохо у всех», — со смехом дополнил тему Олег Борисов.

Таганрогский театр работает с разными режиссерами–постановщиками, и с каждым получается все по-другому, приходится перестраивать восприятие, нет ничего привычного — об этом говорила Юлия Пану.

Оказывается, бывают режиссеры, которые приходят раньше всех, а иные задерживаются потому, что по дороге на работу внезапно находят и обдумывают то или иное творческое решение, над которым перед этим долго ломали голову.

Касался разговор и других серьезных тем. В мае этого года, несмотря на бытовые сложности, связанные с реконструкцией, состоялась премьера спектакля «Таланты и поклонники» — классической комедии по пьесе Александра Островского в постановке заслуженной артистки РФ Натальи Тимофеевой.

О том, что сюжет про актрису театра Александру Негину, оказавшуюся перед нелегким нравственным выбором, можно перенести в наши дни легко, и он всем будет понятен, рассказала Юлия Пану, которая исполняет главную роль в этом спектакле.

«Сложно! Поэтому интересно, хочется сыграть еще 20 спектаклей, чтобы внутренне «освободиться». Спектакль живет вместе со зрителем. Нужно играть еще и еще, больше найти в нем себя, какие-то важные акценты», — говоря о новой роли, заметила актриса.

Что касается сегодняшних буден театра, Анастасия Устинова пояснила: в сложное время ремонтов Ростовская область и губернатор финансово поддержали гастрольные поездки, оплатив затраты на 85 % из областного бюджета с долей софинансирования города.

«С февраля побывали в Ялте, Москве, Казани, Рязани, Волгограде, Саратове, Брянске. Только что приехали из Нижнего Новгорода, а в сентябре нас ждет Геленджик. В августе на сцене таганрогского ГДК будет шесть спектаклей, — пообещала Анастасия. — В родном городе зритель не должен нас потерять, забыть. А мы будем чувствовать своего таганрогского зрителя», — поделилась она.

В городском Доме культуры, замечательном во всех отношениях, нашим актерам все равно непросто — другая акустика, сцена. А еще, оказывается, зритель очень разный. И у нас — темпераментный южный зрительский зал с мгновенной реакцией, особенной атмосферой. Радует, что коллективу театра имени А.П. Чехова хочется к нам возвращаться. И, конечно, эта любовь у нас с театром — взаимная, имеет глубокую историческую подоплеку.

Чтобы мама смеялась

Научный сотрудник музея Галина Скороход рассказала гостям вечера о юном Чехове, который рано демонстрировал склонность к артистизму, перенимал выражения лиц, копировал походку и жесты родственников. Мальчик изо всех сил старался насмешить уставшую от домашних дел маму. И ему это удавалось. В 13 лет он посетил постановку оперетты французского композитора Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена» в таганрогском театре и со всей страстью юности полюбил это искусство. Чехов принялся писать пьесы для домашних спектаклей, которые разыгрывал с братьями и друзьями.

Много позднее в одном из своих писем писатель вспомнит: «Театр мне давал когда-то много хорошего… Прежде для меня не было большего наслаждения, как сидеть в театре…».

Встреча с театром и чаем стала возможна благодаря поддержке Таганрогского музея-заповедника.

Совместный проект и.о. заведующего музеем «Дом П.Е. Чехова» и заведующего «Музеем А.А. Дурова» Дмитрия Артемьева, а также руководителя творческого объединения «Славянский уклад» Марии Шмытиковой смогли в полной мере оценить таганрожцы. Организовать вечер помогала Анна Медведева, которую наши читатели знают, в качестве представителя таганрогского движения посткроссеров.

«Мы решили позвать наших друзей — Чеховский театр, так как у нас самая прямая с ними связь — через имя Антона Павловича. Гости музея смогли узнать больше о родовом гнезде, понять, как сложный период его жизни в этом доме повлиял на творчество писателя в будущем, пообщаться, а заодно узнать, чем дышит театр сегодня. Надеемся, что этот новый проект станет традиционным. Планируем проводить такие встречи раз в месяц. Летом — точно, а возможно, и зимой тоже», — рассказал Дмитрии Артемьев.

На чай в доме Петра Егоровича Чехова в скором будущем ожидаются персоны из сферы искусства, возможно позже — из мира спорта, ученые. Проект может получить очень разнообразное развитие, когда в музее определятся с темами, которые вызывают живой интерес аудитории.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора