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Самая напряженная ситуация с электроснабжением отмечается в Таганроге и Неклиновском районе

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В Ростовской области, чтобы минимизировать отключения света в домах жителей, принято решение частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия региона.

Новости Таганрога

Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

«Уважаемые земляки! Получаю ваши сообщения об отключениях электроэнергии и понимаю всю сложность ситуации. По заключению специалистов, риски перегруза и отказа электрооборудования не снижаются. Поэтому не исключен повторный ввод режима временных отключений. Задача – не допустить еще более серьезных аварий. Чтобы минимизировать отключения света в домах жителей области, принято решение частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия региона. При этом ограничения не повлияют на их работу», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Отмечается, что самая напряженная ситуация сейчас — в Таганроге и Неклиновском районе, где из-за чрезмерной нагрузки произошли аварии на линиях электропередачи. Ведутся восстановительные работы сразу на нескольких участках. Энергетики обещают их завершить 8 июля до конца дня.

«О ходе работ получаю регулярные доклады, буду вас информировать о дальнейших шагах», — подчеркнул Василий Голубев.

По данным МКУ «Управление защиты от ЧС» Таганрога, 8 июля  ЮЗЭС проводит аварийно-восстановительные работы в части Северо-Западного района города. Без света остаются Мариупольское шоссе, Мариупольские переулки, Аллеи, СНТ, ДНТ.

Время окончания работ — до устранения. Телефон для справок: 8(8634) 38–31– 10.

Напомним, 8 июля «Россети Юг» сообщили о введении в Таганроге графика временного отключения электроэнергии.

«Уважаемые таганрожцы! На территории Ростовской области, в том числе и Таганроге, при возникновении пиковой нагрузки на сети, во избежание аварийной ситуации происходят отключения электроэнергии. Они внеплановые. Графиков отключений нет. Решения о перераспределении нагрузки принимаются централизованно федеральным оператором электросетей», — обратился ранее к жителям города глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Фото: ВК «Россети Юг» (из архива)

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Таганрогская правда
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