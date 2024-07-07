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8 июля в Таганроге будет действовать график временного ограничения электроэнергии

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Об ограничении подачи электроэнергии жителей Таганрога предупреждает компания «Россети Юг».

Город

«По распоряжению АО «Системный оператор Единой энергетической системы Юг» для недопущения выхода оборудования из строя в условиях аномальной жары и предотвращения аварийной ситуации в энергосистеме Ростовской на территории Юго-Западных электрических сетей (Таганрогский РЭС) в течение 8 июля будет действовать график временного ограничения потребления электроэнергии», — говорится в сообщении.

После ликвидации дефицита мощности графики ограничения потребления будут отменены, электроснабжение продолжится в нормальном режиме. Об отмене графиков «Россети Юг» сообщат дополнительно.

Ранее мы рассказывали, что энергетики ведут постоянный мониторинг состояния энергосистем, при возникновении чрезмерных нагрузок производится кратковременное отключение. Поэтому графики отключения носят плавающий характер.

Фото: «Россети Юг»

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Таганрогская правда
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