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С июня школьники Таганрога могут ездить на поездах без родителей под присмотром проводников

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С 1 июня российские школьники в возрасте от 10 до 16 лет могут самостоятельно путешествовать на поездах дальнего следования по более чем 20 направлениям. За детьми в пути будут присматривать проводники и начальник поезда.

#В стране

Услуга организованной перевозки несовершеннолетних без родителей доступна в дневных поездах с местами для сидения. В список маршрутов вошли составы «Аврора», «Буревестник» и «Ласточка», том числе с отправлением из Таганрога.

«Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее чем за три дня до отправления поезда с начальной станции», — пояснили в Федеральной пассажирской компании.

При посадке необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность, указанные в заявлении, оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку (выдается в кассе), а также квитанцию об оплате услуги. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, которое указано в заявлении.

В ФПК напомнили, что, согласно правилам перевозок, в поездах дальнего следования дети без сопровождения взрослых могут проезжать с 10 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что 29 мая из Таганрога в Симферополь отправился первый в новом сезоне пассажирский поезд.

Софья Колесникова, фото: МАХ «ФПК. лучше поездом!»

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Таганрогская правда

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