Главная » #Новости партнеров

С 15 февраля в Таганроге запускают движение электробусов

На чтение 2 мин Просмотров 187 Опубликовано

Новый электротранспорт выйдет на два маршрута в Таганроге завтра, 15 февраля, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

#Новости партнеров

Напомним, сегодня, 14 февраля, работу электробусов протестировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона прибыл в Таганрог с рабочей поездкой.

Сегодня в тестовом режиме запустили электробусное движение. Одним из первых машины оценил губернатор Василий Голубев. Вместе с главой региона проехали несколько остановок и познакомились с оснащением нового для города транспорта. В электробусах устроено всё для комфорта пассажиров и водителя, в том числе и для маломобильных групп граждан, — отметил Андрей Фатеев.

Новый электротранспорт марки «КамАЗ 6282» оснащен информационными медиапанелями, системами климат-контроля и видеонаблюдения. В салонах имеются разъёмы для подзарядки мобильных устройств. Для оплаты проезда установлены валидаторы.

Электробусы выйдут на два городских маршрута. Маршрут № 78 «пер. 1-й Новый — пер. Малый Садовый» обеспечит транспортную связь Северного района с центральной частью города. Маршрут № 79 «ул. Чехова — ул. Петровская» свяжет Русское поле с центром Таганрога.

Современный транспорт был закуплен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году. Отмечу, что в течение месяца будем дорабатывать маршруты с учётом мнений и пожеланий таганрожцев, — уточнил глава администрации.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#Таганрог #транспорт Таганрог #электробус Андрей Фатеев губернатор Голубев
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика