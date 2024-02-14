С 15 февраля в Таганроге запускают движение электробусов

Новый электротранспорт выйдет на два маршрута в Таганроге завтра, 15 февраля, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

Напомним, сегодня, 14 февраля, работу электробусов протестировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона прибыл в Таганрог с рабочей поездкой.

Сегодня в тестовом режиме запустили электробусное движение. Одним из первых машины оценил губернатор Василий Голубев. Вместе с главой региона проехали несколько остановок и познакомились с оснащением нового для города транспорта. В электробусах устроено всё для комфорта пассажиров и водителя, в том числе и для маломобильных групп граждан, — отметил Андрей Фатеев.

Новый электротранспорт марки «КамАЗ 6282» оснащен информационными медиапанелями, системами климат-контроля и видеонаблюдения. В салонах имеются разъёмы для подзарядки мобильных устройств. Для оплаты проезда установлены валидаторы.

Электробусы выйдут на два городских маршрута. Маршрут № 78 «пер. 1-й Новый — пер. Малый Садовый» обеспечит транспортную связь Северного района с центральной частью города. Маршрут № 79 «ул. Чехова — ул. Петровская» свяжет Русское поле с центром Таганрога.

Современный транспорт был закуплен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году. Отмечу, что в течение месяца будем дорабатывать маршруты с учётом мнений и пожеланий таганрожцев, — уточнил глава администрации.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева