С 15 декабря СКЖД вводит новый график движения поездов

С 15 декабря на Северо-Кавказской железной дороге начинает действовать новый график движения поездов на три года.

Новым графиком предусмотрено курсирование в границах СКЖД 201 пары поездов дальнего следования. При этом по магистрали будут курсировать 8 двухэтажных составов.

На своих информационных ресурсах СКЖД рассказывает об основных изменениях в расписании.

Так, поезд №113/114 свяжет Краснодар и Москву. Состав будет делать остановки на станции Первомайская при следовании из Краснодара и на станции Ростов-Главный по направлению из Москвы.

Назначены новые поезда Кисловодск – Архангельск, Уфа – Анапа, Имеретинским Курорт – Челябинск и на других направлениях.

Начнут курсировать беспересадочные группы вагонов на маршрутах Черкесск – Москва – Санкт-Петербург и Калининград – Минеральные Воды.

Кардинально изменятся маршруты следования по СКЖД сезонных поездов №249/250 Новокузнецк – Адлер и №545 Орск – Адлер. Эти составы будут ходить через станции Калмыкии (Олейниково, Улан-Холл, Белое Озеро), Дагестана (Кизляр), Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, Ставрополья и Кубани.

Что касается электричек, то в Ростовской области с вводом нового графика у ряда пригородных поездов Таганрог – Ростов появятся стоянки на остановочных площадках Михайловка, Хапры, 1330 км.

Ранее мы сообщали, что жители Дона могут отправиться в путешествие на двухэтажном поезде.

Фото: Telegram СКЖД