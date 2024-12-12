С 15 декабря СКЖД вводит новый график движения поездов

С 15 декабря на Северо-Кавказской железной дороге начинает действовать новый график движения поездов на три года.
Новым графиком предусмотрено курсирование в границах СКЖД 201 пары поездов дальнего следования. При этом по магистрали будут курсировать 8 двухэтажных составов.
На своих информационных ресурсах СКЖД рассказывает об основных изменениях в расписании.
Так, поезд №113/114 свяжет Краснодар и Москву. Состав будет делать остановки на станции Первомайская при следовании из Краснодара и на станции Ростов-Главный по направлению из Москвы.
Назначены новые поезда Кисловодск – Архангельск, Уфа – Анапа, Имеретинским Курорт – Челябинск и на других направлениях.
Начнут курсировать беспересадочные группы вагонов на маршрутах Черкесск – Москва – Санкт-Петербург и Калининград – Минеральные Воды.
Кардинально изменятся маршруты следования по СКЖД сезонных поездов №249/250 Новокузнецк – Адлер и №545 Орск – Адлер. Эти составы будут ходить через станции Калмыкии (Олейниково, Улан-Холл, Белое Озеро), Дагестана (Кизляр), Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, Ставрополья и Кубани.
Что касается электричек, то в Ростовской области с вводом нового графика у ряда пригородных поездов Таганрог – Ростов появятся стоянки на остановочных площадках Михайловка, Хапры, 1330 км.
Ранее мы сообщали, что жители Дона могут отправиться в путешествие на двухэтажном поезде.
Фото: Telegram СКЖД