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С 15 апреля повысится скоростной режим на участке трассы М-4 «Дон»

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В Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон» увеличат максимальную разрешенную скорость с 15 апреля, сообщает госкомпания «Автодор».

Новости Ростовской области

Имеется ввиду участок автодороги с 1091-го по 1119-й км, который начинается от выезда из Ростова в сторону Батайска и тянется до границы с Краснодарским краем. Там разрешенная скорость вырастет с 90 км/ч до 110 км/ч.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области ремонтные работы на участке трассы М-4 «Дон» с 804 по 933 км планируют завершить к середине июня.

Фото mindortrans.donland.ru

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Таганрогская правда
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