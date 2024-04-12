В Ростовской области ремонтные работы на участке трассы М-4 «Дон» с 804 по 933 км планируют завершить к середине июня – до начала пика курортного сезона. Об этом сообщает госкомпания «Автодор».

На отрезке с 907 по 925 км проезжую часть расширяют до 6 полос, монтируют электроосвещение, устанавливают оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением.

На всем протяжении участка с 804-го по 933-й км устанавливают барьерное и сетчатое ограждение, информационные щиты и знаки. Также предусмотрено устройство шумозащитных экранов.

В общей сложности на объекте задействовано не менее 500 человек и 180 единиц техники.

Фото ГК «Автодор»