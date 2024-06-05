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С 1 июля жители Ростовской области будут платить за коммунальные услуги по новым тарифам

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С 1 июля 2024 года у жителей Ростовской области вырастут тарифы за услуги ЖКХ. Предельный индекс роста тарифов для 64 муниципалитетов Дона установлен в размере 9,5%, для 13 — в размере 9,9%.

#ЖКХ

Максимальный рост платежей населения за коммунальные услуги, кроме газоснабжения и отопления, с 1 июля 2024 года составит 9,5%, тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 9%, на природный газ – от 9,8% до 10,7% по направлениям использования газа, сообщается на портале донского правительства.

При этом оплата за отопление будет производиться по новой схеме – повышение тарифа коснется не всех.

В целях снижения тарифной нагрузки на население за отопление в 2024 году впервые введен дифференцированный подход к росту платы граждан: в случае применения в декабре 2023 года тарифа менее 2925,12 руб/Гкал (с НДС) максимальный рост платы за отопление с 1 июля 2024 года составит 9,5%, если применялся тариф более 2925,12 руб/Гкал, то размер платы сохранится на уровне декабря 2023 года, — уточняется в сообщении.

Тарифы на тепловую энергию без роста будут применяться для расчета платы населения Таганрога, Гуково, Донецка, Новошахтинска, Батайска, Шахт и ряда районов – всего в 22 муниципалитетах Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, как для жителей Таганрога с 1 июля изменятся тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения.

Фото Анатолия Ивашова (из архива «ТП»)

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Таганрогская правда
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