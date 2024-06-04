В Таганроге с 1 июля вырастут тарифы на водоснабжение

Стоимость водоснабжения и водоотведения повысится в Таганроге уже с 1 июля. Новые тарифы опубликованы на официальном портале МУП «Управление «Водоканал».

Жителям Таганрога предстоит платить за холодную питьевую воду 59,91 рублей за 1 кубометр с учетом НДС, а за водоотведение 26,66 рублей за кубометр. Это примерно на 5 и 3 рубля больше, чем сейчас.

Для населения Новобессергеневского сельского поселения вода тоже подорожает: холодная питьевая — до 58,84 рублей (сейчас – 53,74 руб.), а водоотведение — до 26,66 рублей (сейчас – 24,35 руб.).

В Мясниковском и Неклиновском районах стоимость технической воды составит с учетом НДС 8,19 рублей за кубометр (сейчас 7,48 руб.).

Больше всего повышение тарифов затронет юридических лиц. Без учета НДС стоимость холодной питьевой воды для них поднимется с 45,60 руб. за кубометр до 128,38 руб., технической воды – с 9,12 руб. до 47,11 руб. за кубометр, а водоотведение – с 20,29 руб. до 86,18 руб. за кубометр.

Изображение от freepik