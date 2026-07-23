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С 1 августа у работающих пенсионеров Таганрога вырастут страховые пенсии

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С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Корректировка затронет тех, кто работал в 2025 году и за кого работодатели уплачивали страховые взносы.

Новости Таганрога

Перерасчет коснется получателей пенсий по старости и по инвалидности. Кроме того, увеличатся выплаты по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого назначена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при ее оформлении.

«Фонд приложил максимум усилий для упрощения процедуры. Гражданам не потребуется никаких действий — выплаты будут автоматически перечислены в августе согласно заранее определённому плану», — уточнили в ведомстве.

Размер августовской прибавки напрямую зависит от заработка пенсионера: чем выше зарплата, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами.

Узнать накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, которая достпна по запросу в личном кабинете на портале госуслуг.

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Фото из архива

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Таганрогская правда

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