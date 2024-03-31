Главная » Новости Таганрога

С 1 апреля на части водоемов Ростовской области и Таганрогского залива запрещен лов рыбы

На чтение 2 мин Опубликовано

Ограничения по лову рыбы будут действовать на время операции «Путина-2024».

Новости Таганрога

Специалисты Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства назвали места в Ростовской области, где с 1 апреля запрещено ловить рыбу. Ограничения вводятся на реке Аксай с притоками Тузлов, Грушевка и рекой Караич, на реке Черкасской с Махинским лиманом, на реке Койсуг. В Азовском районе нельзя ловить рыбу на расстоянии 500 метров от ж\д мостов.

Запрет распространяется на ряд участков на реке Мокрая Чумбурка — от устья до северо-западной окраины хутора Юшкино. В Таганрогском заливе лов рыбы запрещен на участке от юго-западной окраины села Маргаритово до северо-восточной окраины села Новомаргаритово, а также в глубине залива.

Запрещается ловить рыбу перед гирлом Миусского лимана на расстоянии менее 2,5 км в обе стороны от гирла. И на некоторых участках Веселовского водохранилища.

Во время «Путины-2024» нельзя ловить виды рыб, находящихся в периоде нереста. Это сом, судак, сазан, тарань, синец, белый амур, лещ и некоторые другие.

Антибраконьерская операция «Путина-2024» проходит с 1 апреля по 31 мая 2024 года, в этот же период запрещается передвижение плавсредств с моторами.

Целью операции является предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений в сфере оборота водных биоресурсов, установление совершающих их лиц, а также проведение природоохранных мероприятий на территории Ростовской области в период весеннего нереста и миграции рыбы. За совершение правонарушений в данной сфере предусмотрена административная и уголовная ответственность, — напомнили в ведомстве.

Фото: rostov-fishcom.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
запрет Росрыболовство Ростовская область Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика