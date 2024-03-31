С 1 апреля на части водоемов Ростовской области и Таганрогского залива запрещен лов рыбы

Ограничения по лову рыбы будут действовать на время операции «Путина-2024».

Специалисты Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства назвали места в Ростовской области, где с 1 апреля запрещено ловить рыбу. Ограничения вводятся на реке Аксай с притоками Тузлов, Грушевка и рекой Караич, на реке Черкасской с Махинским лиманом, на реке Койсуг. В Азовском районе нельзя ловить рыбу на расстоянии 500 метров от ж\д мостов.

Запрет распространяется на ряд участков на реке Мокрая Чумбурка — от устья до северо-западной окраины хутора Юшкино. В Таганрогском заливе лов рыбы запрещен на участке от юго-западной окраины села Маргаритово до северо-восточной окраины села Новомаргаритово, а также в глубине залива.

Запрещается ловить рыбу перед гирлом Миусского лимана на расстоянии менее 2,5 км в обе стороны от гирла. И на некоторых участках Веселовского водохранилища.

Во время «Путины-2024» нельзя ловить виды рыб, находящихся в периоде нереста. Это сом, судак, сазан, тарань, синец, белый амур, лещ и некоторые другие.

Антибраконьерская операция «Путина-2024» проходит с 1 апреля по 31 мая 2024 года, в этот же период запрещается передвижение плавсредств с моторами.

Целью операции является предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений в сфере оборота водных биоресурсов, установление совершающих их лиц, а также проведение природоохранных мероприятий на территории Ростовской области в период весеннего нереста и миграции рыбы. За совершение правонарушений в данной сфере предусмотрена административная и уголовная ответственность, — напомнили в ведомстве.

Фото: rostov-fishcom.ru