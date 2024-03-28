Главная » Новости Ростовской области

Рыбалка под запретом: на Дону с 1 апреля стартует операция «Путина»

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

С 1 апреля стартует антибраконьерская операция «Путина-2024», которая продлится до 31 мая. В Ростовской области прошло заседание рыбохозяйственного совета, на котором  обсуждались подготовка и проведения мероприятий двухмесячника по охране весенне-нерестующих видов рыб.

Новости Ростовской области

Напомним, что цель операции «Путина-2024» — предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений в сфере оборота водных биоресурсов. А также проведение природоохранных мероприятий на территории донского региона во время нереста и миграции рыбы. За совершение правонарушений предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, во время двухмесячника запрещается передвижение в акваториях водоемов на плавсредствах с моторами.

В прошлом году за время операции было возбуждено около 380 уголовных дел и выявлено около 450 административных правонарушений. Правоохранители изъяли 42,6 тонн водных биоресурсов, почти 13 тысяч орудий лова, 310 сетей общей длиной почти 16 км. Рассчитанный ущерб, причиненный водным биоресурсам региона, составил 25,8 млн рублей.

Во время заседания члены рыбохозяйственного совета отметили, что в текущем году необходимо усилить работу по предупреждению и ликвидации незаконного промысла и фактов браконьерства.

Фото ПУ РО (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости операция Путина Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика