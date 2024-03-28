С 1 апреля стартует антибраконьерская операция «Путина-2024», которая продлится до 31 мая. В Ростовской области прошло заседание рыбохозяйственного совета, на котором обсуждались подготовка и проведения мероприятий двухмесячника по охране весенне-нерестующих видов рыб.

Напомним, что цель операции «Путина-2024» — предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений в сфере оборота водных биоресурсов. А также проведение природоохранных мероприятий на территории донского региона во время нереста и миграции рыбы. За совершение правонарушений предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, во время двухмесячника запрещается передвижение в акваториях водоемов на плавсредствах с моторами.

В прошлом году за время операции было возбуждено около 380 уголовных дел и выявлено около 450 административных правонарушений. Правоохранители изъяли 42,6 тонн водных биоресурсов, почти 13 тысяч орудий лова, 310 сетей общей длиной почти 16 км. Рассчитанный ущерб, причиненный водным биоресурсам региона, составил 25,8 млн рублей.

Во время заседания члены рыбохозяйственного совета отметили, что в текущем году необходимо усилить работу по предупреждению и ликвидации незаконного промысла и фактов браконьерства.

Фото ПУ РО (из архива)