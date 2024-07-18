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Амура весом более 15 кг поймал рыбак из Ростовской области

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Рыбак из Новочеркасска Виталий Шульга поделился новостями о рекордном улове. В реке Дон, в районе хутора Калинин Мясниковского района, он выловил амура весом более 15 кг.

Новости Ростовской области

Такой улов рыбак-счастливец назвал «паровозом». На своей странице в соцети Виталий рассказал о секретах успешной рыбалки на амура. Так, дончанин пишет, что долго экспериментировал с подкормкой рыбы — для этого он лепит шары из зерновых с добавлением глины.

«В сутки на точку уходит до 400-500 шаров, это трудоемко, зато во время лова начинается настоящее «рыбацкое эльдорадо», — рассказал рыбак.

Для насадки опытный рыболов советует брать комбинацию из силиконовой и натуральной кукурузы.

Самое интересное, что выловленного амура-гиганта, которого с трудом удалось снять с удилища и переложить в лодку, Виталий использовал только для фотосессии. А затем отпустил рыбу обратно в воду.

«Отпуская хотя бы иногда крупную рыбу, даем себе же шанс не остаться в будущем без трофея», — поделился рыбак.

Фото: страница Виталия Шульги в соцсети

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Таганрогская правда
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