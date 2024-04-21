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Ростовский зоопарк ужесточил требования к посетителям

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С 20 апреля 2024 года посетителям Ростовского зоопарка запрещено передвигаться по территории на велосипедах, самокатах, роликовых коньках, скейтбордах.

Новости Ростовской области

Об ужесточении требований к посещению зоопарк рассказал на своих информационных ресурсах.

Сообщается, что по территории зоопарка также запрещено передвигаться на беговелах, детских машинках (толокарах), гироскутерах, сигвеях, моноколесах. Исключения составляют детские коляски и детские средства передвижения с ручками, управляемые взрослыми, и средства передвижения для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ужесточение требований связано с участившимися случаями травматизма и тем, что зоопарк не имеет возможности выделить отдельные дорожки для передвижения указанных транспортных средств.

Фото и видео нарушителей администрация зоопарка вправе размещать на своих официальных площадках в сети Интернет.

Нарушители правил выводятся с территории зоопарка без возмещения стоимости приобретенного билета или привлекаются к административной (или иной) ответственности в соответствии с законодательством РФ, а также в последующем могут быть не допущены на территорию зоопарка, — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что зоопарк донской столицы стал лауреатом Первой Всероссийской парковой премии «Парки России» в специальной номинации «Зоопарк года».

Фото Ростовского зоопарка

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Таганрогская правда
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