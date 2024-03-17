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Вход в зоопарк Ростова стал бесплатным для семей участников СВО

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На Дону участники специальной военной операции и члены их семей могут бесплатно посещать Ростовский зоопарк. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Новости Ростовской области

В Ростовском-на-Дону зоопарке действуют новые правила предоставления льгот! Участникам специальной военной операции и членам их семей предоставляется право бесплатного посещения зоопарка, — пишет источник.

Уточняется, что для получения льготы нужно предоставить документ, удостоверяющий личность участника СВО,  документ о призыве на военную службу по мобилизации (либо документ, подтверждающий участие в СВО), паспорт члена семьи участника СВО (или студенческий билет),  свидетельство о рождении, заключении брака, подтверждающие отношение гражданина к членам семьи участника СВО или справку о смерти участника СВО.

Фото ВК Ростовского зоопарка

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зоопарк новости Ростовская область СВО
Таганрогская правда
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