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Ростовский зоопарк показал, как радуется снегу африканский носорог

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Африканский белый носорог Теркель, один из питомцев Ростовского зоопарка, в феврале 2025 года впервые увидел снег.

Новости Ростовской области

Позитивным видео зимней прогулки теплолюбивого носорога зоопарк поделился на своих информационных ресурсах.

«Мы уже показывали, как белый носорог нежился на солнце. А теперь Теркель, как ребенок, радуется чему-то белому и пушистому на земле, не понимая, что же это», — рассказали в зоопарке.

И отметили, что африканское животное спокойно выдерживает холодную погоду без осадков и ветра. В летний вольер, где лежит снег, зоологи выпустили Теркеля ненадолго. И, как оказалось, не зря…

Ранее мы сообщали, что в Ростовском зоопарке появился новый питомец — молодая рысь Аврора.

Фото и видео Ростовского зоопарка

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животный мир Ростовский зоопарк снег
Таганрогская правда
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