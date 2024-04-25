Главная » Новости Ростовской области

Ростовский суд арестовал студента за распространение нацистской символики

На чтение 1 мин Просмотров 96 Опубликовано

Студент одного из донских вузов Артем Олексенко получил пять суток административного ареста за публикацию в соцсети мема с изображением нацисткой символики. Об этом сообщает издание 1 rnd.ru со ссылкой на собственный источник в Советском суде Ростова.

Новости Ростовской области

Напомним, активист ростовских отделений ЛКСМ РФ и КПРФ разместил на своей странице в социальной сети мем с признаками экстремизма – фотографию Ленина в нацисткой фуражке. На странице студента были обнаружены и другие публикации экстремистского характера.

Свою вину активист-комсомолец не признал, пояснив, что указанные материалы он разместил по просьбе знакомого для повышения рейтинга и посещаемости личной страницы, — пишет 1 rnd.ru.

Соратники Олексенко по партии отмечают, что есть предположение о взломе страницы студента. При этом IT-специалисты такую возможность отрицают. Мем был выложен еще в 2020-м году и исчез со страницы, когда история получила огласку в СМИ в апреле 2024 года.

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
Ростовская область СМИ соцсети студенты суд
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru