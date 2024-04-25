Ростовский суд арестовал студента за распространение нацистской символики

Студент одного из донских вузов Артем Олексенко получил пять суток административного ареста за публикацию в соцсети мема с изображением нацисткой символики. Об этом сообщает издание 1 rnd.ru со ссылкой на собственный источник в Советском суде Ростова.

Напомним, активист ростовских отделений ЛКСМ РФ и КПРФ разместил на своей странице в социальной сети мем с признаками экстремизма – фотографию Ленина в нацисткой фуражке. На странице студента были обнаружены и другие публикации экстремистского характера.

Свою вину активист-комсомолец не признал, пояснив, что указанные материалы он разместил по просьбе знакомого для повышения рейтинга и посещаемости личной страницы, — пишет 1 rnd.ru.

Соратники Олексенко по партии отмечают, что есть предположение о взломе страницы студента. При этом IT-специалисты такую возможность отрицают. Мем был выложен еще в 2020-м году и исчез со страницы, когда история получила огласку в СМИ в апреле 2024 года.

Фото из архива «Таганрогской правды»