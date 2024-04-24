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Вождь в нацисткой фуражке: ростовский студент разместил в сети экстремистский мем

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Информация об этом распространяется в Сети. Активист решил «креативно» поздравить вождя мирового пролетариата Владимира Ленина со 154-летием, которое отмечалось 22 апреля.

Новости Ростовской области

Источники сообщают, что активист ростовского отделения ЛКСМ РФ и регионального отделения КПРФ Артем Олексенко опубликовал на своей странице в соцсети мем с признаками экстремизма – фотографию Ленина в нацисткой фуражке.

Отмечается, что на странице Олексеенко есть и другие мемы экстремистского толка. Они связаны с Иосифом Сталиным, Владимиром Путиным. Публикует активист и негативные высказывания о Советском Союзе.

Артем Олексенко учится в одном из престижных вузов Ростова-на-Дону.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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