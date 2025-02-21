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Ростовские нейрохирурги спасли мужчину, получившего ножевое ранение в спину

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15-сантиметровое лезвие прошло между позвонков и задело спинной мозг.

#Здоровье

47-летний мужчина поступил в ГБСМП Ростова-на-Дону с серьезной травмой — проникающим ножевым ранением в спину. 15-сантиметровое лезвие практически полностью вошло в спину, прошло между позвонков и задело спинной мозг. Все это представляло угрозу для жизни и грозило глубокой инвалидизацией, рассказали об этом клиническом случае в минздраве Ростовской области.

Нейрохирурги ГБСМП донской столицы провели пациенту экстренную операцию, буквально с колес, с использованием современного медицинского оборудования. Хирург Клим Бухмиллер, оперировавший пациента, и лечащий врач Дмитрий Козаченко помогли мужчине полностью сохранить все двигательные функции, говорится в сообщении. Пациент уже ходит и готовится к выписке.

В свою очередь правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств ножевого ранения пациента в спину.

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Фото: минздрав РО

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Таганрогская правда
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