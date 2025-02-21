Поножовщина в Ростове: участниками конфликта стали двое рецидивистов

Один из них получил удар ножом в спину.

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликта двух мужчин, который закончился ножевыми ранениями. Оба участника столкновения ранее уже имели проблемы с законом.

По сообщению пресс-службы донской полиции, конфликт произошел между 49-летним местным жителем, ранее судимым за кражу, изготовление поддельных денег и хранение наркотиков, и 29-летним мужчиной, ранее судимым за разбой. Установлено, что в ходе конфликта 49-летний мужчина получил травму в виде резаной раны руки, а также ударил ножом в спину своего оппонента, который в настоящее время госпитализирован.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, степень тяжести вреда здоровью пострадавшего, а также будет дана правовая оценка действиям участников конфликта.

Фото из архива «ТП»