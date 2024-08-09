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Ростовская область в течение трех дней будет находиться под действием магнитных бурь

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Магнитные бури начнут действовать на территории Ростовской области с вечера 9 августа и продлятся до 11 августа.

#Погода

Солнечная активность усилится с 18 часов 9 августа — ожидается магнитная буря уровня G1, к ночи магнитная буря усилится до уровня G2, предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

К середине 10 августа магнитное поле немного успокоится, а к вечеру ожидается новый всплеск — до уровня G2 и чуть выше, который продлится до 12 часов 11 августа. Затем, по прогнозам астрологов, магнитосфера успокоится.

С 9 по 11 августа вероятность магнитного шторма составляет 45%.

Следующая магнитная буря уровня G1 возможна 1 сентября 2024 года.

Во время действия магнитных бурь есть большая вероятность ухудшения самочувствия, особенно у людей, страдающих хроническими заболеваниями. Могут появиться слабость в теле, головная боль, рассеянность, сонливость и усталость. Специалисты рекомендуют в эти дни не перенапрягаться, бережнее относиться к своему физическому состоянию — отказаться от дальних поездок и вредных привычек, больше пить, гулять на свежем воздухе, придерживаться щадящей диеты.

Напомним, вечером, 10 мая 2024 года в результате сильнейшей магнитной бури жители Ростовской области наблюдали уникальное природное явление — полярное сияние.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

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Таганрогская правда
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