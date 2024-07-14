Ростовская область попала в зону климатической аномалии

В течение следующей недели синоптики прогнозируют дневные температуры до +42°…+44° в тени, вечером и ночью — до +37°…+38°.

Международный климатический портал Climatebook опубликовал карту мира с зонами, где в июле фиксируются самые высокие температуры. В «черную» зону климатических аномалий попали Греция, Болгария, балканские страны и юг России, включая Ростовскую область и Крым.

По прогнозам Ростгидромета, следующая неделя по-прежнему будет аномально жаркой. Осадки вплоть до конца июля не прогнозируются. В дневное время температура воздуха в тени превысит отметку в 40 градусов, ночью будет лишь слегка прохладней. Ветер умеренный, 8-10 метров в секунду.

По долгосрочным прогнозам портала Gismeteo.ru, жаркая и сухая погода продержится в Ростовской области до первой декады августа. Дожди возможны лишь в начале последнего месяца лета. Средняя дневная температура составит +32°…+34°, ночная — до +28°…+30°.

Ранее климатолог Александр Иошпа отмечал, что антициклон с потоком горячего воздуха пришел на Дон из Казахстана.

Фото Сергея Плишенко