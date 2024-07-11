Аномальная жара продержится в Ростовской области еще неделю

К выходным в Ростовской области температура воздуха понизится всего лишь на пару градусов и составит в дневное время +33°…+34°, а к началу следующей недели вновь поднимется до +36°…+37° в тени.

О том, почему на Дону держится столь жаркая погода и когда стоит ждать спада пекла, изданию «АиФ-Ростов» рассказал климатолог, кандидат географических наук, доцент кафедры океанологии Института наук о Земле ЮФУ Александр Иошпа.

Ученый отмечает, что причиной аномально высоких температур в начале июля стал воздух, пришедший в регион с востока.

«В последние дни дует восточный ветер, поток теплого воздуха пришел со стороны Казахстана. Этот воздух раскален из-за пустынной и песчаной местности. Обычно антициклон живет около двух недель, соответственно, еще около недели будет сохраняться сухая и жаркая погода», — приводит источник мнение климатолога.

Александр Иошпа подчеркнул, что аналогичная ситуация в июле на Дону возникает ежегодно – антициклон приходит из Казахстана или Средиземноморья. Однако нынешний не пускает более прохладный воздух с юго-запада.

Напомним, из-за аномально высоких температур в Ростовской области возникла экстремальная ситуация в энергоснабжении — в нескольких городах и районах вводились веерные отключения электроэнергии на предприятиях и у потребителей. В целом, с коллапсом удалось справиться, однако точечные отключения из-за перезрузки энергосетей еще могут быть.

Фото Сергея Плишенко