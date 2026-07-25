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Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке вражеских БПЛА и ракет, ранено пять человек, повреждены жилые дома

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В ночь на 25 июля Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, силы ПВО работали во всех районах региона, уничтожив вражеские БПЛА и ракеты. Пять человек ранены, двое из них находятся в больнице. Повреждения получили жилые дома, административные здания и коммерческие объекты.

Новости Ростовской области

Как сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь, среди пострадавших пятеро мужчин – четверо в Ростове и один в Красносулинском районе. Всем оказана медицинская помощь.

«В Ростове после падения осколков БПЛА разрушения зафиксированы в Советском и Железнодорожном районах. Там незначительные повреждения получили два многоквартирных и два частных дома, строящиеся высотные здания, коммерческие организации, складские помещения. Все возгорания, возникшие в результате атаки, ликвидированы», — написал глава региона в мессенджере «MAX».

В Красносулинском районе частично повреждена инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск». Сейчас возгорание ликвидировано, но действуют ограничения движения.

В Азовском районе горел частный дом, сейчас пожар потушен. Также повреждения получило административное здание.

В Мясниковском районе частичные повреждения получили коммерческие объекты.

«Информация о последствиях будет уточняться. Всем пострадавшим окажем необходимую помощь», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Ранее мы рассказали, что 24 июля вечером в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в акватории Таганрогского залива, Неклиновском и Октябрьском (сельском) районах.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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