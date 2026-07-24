Атака БПЛА на Таганрог: угроза сохраняется, пострадавших и последствий нет

24 июля вечером в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в акватории Таганрогского залива, Неклиновском и Октябрьском (сельском) районах.

Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в 22.12.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Данные уточняются», — отметил губернатор.

Напомним, воздушную тревогу в Таганроге запустили 24 июля в 17.44, повторно — в 22.08. Глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила, что в городе продолжают работать силы ПВО.

В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области и Таганроге сохраняется. Соблюдайте меры предосторожности.

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