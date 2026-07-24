Главная » Город

Атака БПЛА на Таганрог: угроза сохраняется, пострадавших и последствий нет

На чтение 1 мин Просмотров 146 Опубликовано

24 июля вечером в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в акватории Таганрогского залива, Неклиновском и Октябрьском (сельском) районах.

Город

Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в 22.12.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Данные уточняются», — отметил губернатор.

Напомним, воздушную тревогу в Таганроге запустили 24 июля в 17.44, повторно — в 22.08. Глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила, что в городе продолжают работать силы ПВО.

В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области и Таганроге сохраняется. Соблюдайте меры предосторожности.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака беспилотников воздушная тревога новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru