Ростовская АЭС: Ростехнадзор приступил к плановой проверке безопасности атомной станции   

Повышение безопасности атомных станций — основа надежной и эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

На Ростовской АЭС началась плановая комплексная проверка, в ходе которой эксперты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) оценят состояние безопасности атомной станции.

Работа комиссии рассчитана на 10 дней, в течение которых эксперты ознакомятся с состоянием ядерной и радиационной безопасности на всех 4 энергоблоках атомной станции, проверят выполнение условий действия лицензий выданных Ростехнадзором, актуальность Плана по защите персонала на случаи ЧС.

Комплексные проверки радиационной и ядерной безопасности Ростехнадзор проводит регулярно — один раз в четыре года — на всех российских атомных станциях.

Как отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, подобные проверки помогают совершенствовать производственные процессы и повышать безопасность эксплуатации Ростовской атомной станции.

«Мы открыты к сотрудничеству, а результаты проверки будут использоваться для дальнейшего повышения уровня безопасности атомной станции», — подчеркнул Андрей Сальников.

По окончанию проверки ее результаты будут переданы руководству атомной станции и направлены в концерн «Росэнергоатом».

В настоящее время электроэнергетика, в том числе атомная, демонстрирует высокую ответственность, эффективность и устойчивость. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на обеспечение энергетической безопасности государства, повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, улучшению качества жизни граждан.

Для справки

Безопасность — один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом», которая является единственной российской глобальной технологической компанией. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Фото Ростовской АЭС