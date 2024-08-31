Ростовчанка получила 13 лет колонии за производство наркотиков

В Ростовской области суд вынес приговор 47-летней жительнице донской столицы, которая признана виновной в производстве наркотиков, а также в приобретение, хранение и перевозка прекурсоров наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно данным уголовного дела, фигурантка в прошлом году в домовладении, специально оборудованном под лабораторию, незаконно произвела более 9 килограммов синтетического наркотического средства для дальнейшего сбыта. В марте ростовчанка была задержана сотрудниками правоохранительных органов, а наркотики изъяты.

Как пояснили в областном надзорном ведомстве, деньги на аренду дома, оборудование, химические реагенты и прочее подсудимой давали другие люди, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Суд приговорил женщину к 13 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы рассказали, что у жителя Дона обнаружили почти килограмм марихуаны в рюкзаке.

Фото rostov.sledcom.ru