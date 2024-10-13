В Ростовской области суд вынес приговор 53-летнему мужчине, который занимался производством наркотиков и приговорил его к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В станице Ольгинской в апреле минувшего года во время обыска полицейские изъяли лабораторное оборудование: электронные весы, стеклянные колбы, штативы, магнитные мешалки. А также прекурсоры и наркотическое средство N-метилэфедрон в особо крупном размере.

Установлено, что фигурант организовал нарколабораторию, в которой производил наркотики, а затем сбывал из через тайники-закладки.

Ранее мы рассказали, что 18-летний житель Дона задержан за покушение на теракт.

Фото rostov.sledcom.ru