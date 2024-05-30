Ростов попал в «десятку» российских городов по количеству бронирований на лето 2024 года

Средний чек на размещение в отелях Ростова за год вырос на 20% и сейчас составляет 5 500 рублей в сутки.

Цифровая экосистема с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel проанализировала популярность объектов размещения в России в предстоящем летнем сезоне. Столица донского края вошла в ТОП-10 городов по количеству бронирований на лето 2024 года, сообщает пресс-служба МТС в Ростовской области.

В 2024 году количество бронирований в городе составило 2% от всех бронирований по России. Кроме того, в этом году россияне бронировали жилье, в среднем, за три месяца до даты заезда – на 15 дней раньше, чем в прошлом. Такая тенденция – следствие растущей популярности внутреннего туризма.

Средний чек на размещение в отелях и других объектах туристического жилья по стране, в том числе в Ростове, вырос на 20% год к году. Теперь средний чек в столице донского края составляет 5 500 рублей в сутки. Помимо Ростова-на-Дону в ТОП-10 вошли Казань, Нижний Новгород, Калининград, Владивосток, Адлер, Сочи и другие.

Отдых в Ростове-на-Дону – отличный способ узнать юг России. Необычная природа, самобытная культура, кухня, и конечно, донское гостеприимство имеют все шансы покорить туристов, – сообщил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области запустили новый сервис — бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Вольного Дона. Цифровой гид разработан сервисом путешествий МТС Travel при поддержке АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области».

Фото из архива «Таганрогской правды»